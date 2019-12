Jorge Rial destrozó a Pampita por su llanto en televisión

Jorge Rial aseguró que Pampita armó un show mediático al defenderse de su ex niñera. Fiel a su estilo el conductor de Intrusos se mostró en desacuerdo a las declaraciones presentadas por la diva.

Como es bien sabido, el mundo perfecto de Pampita se vino debajo de un día a otro. La afamada modelo fue acusada de malos tratos y hostigamiento por parte de su ex niñera. Como si fuese poco, la chica dijo que Ardohaim era una mala madre y no atendía a sus chicos.

A esto se le sumaron los chat y un video en el que la diosa le grita a una empleada. Como su ex niñera Viviana Benitez acudió a los medios a contar su historia, Pampita hizo lo propio en Pampita Online.

Pampita al descubierto

Allí la mediática rompió en llanto por los dichos de la ex niñera. Aseguró que dormía en las mañanas por lo que llegaba muy tarde del trabajo. Añadió que debía trabajar duro porque salió de la relación con Vicuña, sólo con su ropa.

Ante ello Rial la escrachó y dijo que no tenía ningún mérito el hecho de despertar tarde y trabajar en exceso. “Eso no es ni para criticar ni para aplaudir”. Con esto quiso decir que hay gran cantidad de mujeres con vidas similares y no lo ventilan a los cuatro vientos.

Así mismo dijo que hay una sobrevictimización para sacar partido del problema que se le presenta. “Pampita dijo ‘acá tenemos que pelar lo mejor que tenemos’. Hay una puesta en escena detrás de todo esto”. Por tanto asume que no sólo Benítez saca provechó de la situación, sino que también Pampita busca su parte.

El padre de Morena simplemente no creyó en el llanto y piensa que todo es una actuación. “Lloró en su programa, salió del canal con su marido por otra puerta para no hablar con otros medios”. Con esto quiso decir que ella se guardó la primicia para su programa por un tema de rating.

Enfatizó que no es raro que Pampita haya sabido sacar provecho de la situación. Para él, la diva siempre ha sabido manejar las mareas mediáticas que se le presentan.

Lo que si bien es cierto es que la imagen de Pampita se ha visto empañada en medio de la polémica. Hasta la fecha la modelo y ex jurado del Bailando era vista como una mujer apacible. Ya ha quedado demostrado en los chats y un video, que tiene un carácter difícil de sobrellevar.