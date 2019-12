Juguetes de Baby Yoda invadirán el mercado mundial

El 2020 será el año del lanzamiento de Baby Yoda, el último producto de Hasbro para impulsar la marca. La empresa apuesta a la afinidad que tiene el público por este mítico personaje de Star Wars.

Se trata nada más y nada menos de Baby Yoda, quien protagoniza The Mandalorian.

Destaca que tras realizar una importante medición, 80% del público lo ha seleccionado como su preferido. Destacan de este personaje su increíble uso de la Fuerza en contraste con su tierna apariencia.

Disney al notar la afición por el personaje, ha decidido rentabilizar su imagen al 100 %. Por tanto, Disney y Mattel unieron fuerzas y pusieran a la venta una figura de The Child (El niño). Este es precisamente el nombre oficial con el que se conoce a Bebé Yoda.

Yoda es el regalo perfecto

Este juguete de 11 pulgadas y 25 dólares se agotó en cuestión de segundos. Resulta que este personaje se ha convertido en el obsequio perfecto en estas fiestas decembrinas.

Los especialistas de marketing han afirmado que es el mejor regalo para los coleccionistas y amantes de Star Wars.

Hasbro acaba de presentar la línea completa de juguetes de Baby Yoda. Las figuras pueden pre-ordenarse en Walt-Mart de Estados Unidos y en Best Buy. Los afiliados a My Best Buy tienen por tiempo limitado un descuento del 25% en juguetes de Yoda Bebé.

Los pedidos anticipados de Baby Yoda llegarán en mayo de 2020. Baby Yoda mide aproximadamente 1 1/2 pulgadas de alto y presenta 7 puntos de articulación. La curiosa figura de acción viene con un tazón de caldo de huesos, una perilla de cambio y un sapo.

Con relación a su presentación, el mismo viene empaquetado en una caja abierta con forma de moisés.

Es todo un espectáculo el abrazable de Baby Yoda, pues este permite escuchar sonidos auténticos de la serie de televisión.

La colección es todo un espectáculo ya que muestra a Yoda en diversas facetas. La misma recrea una escena de la exitosa película The Mandalorian. Este personaje se ha vuelto popular en vísperas del estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker.

Destacan que esta película es la conclusión de la saga comenzada en 1977 por George Lucas.