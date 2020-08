La batalla contra el Covid-19 durará por muchos años, según expertos

Según expertos farmacéuticos y de salud pública, la batalla contra el Covid-19 probablemente será un desafío en los próximos años incluso con una vacuna.

Si bien una vacuna proporcionará cierta medida de protección a las sociedades de todo el mundo ante la pandemia, es probable que el virus estalle de vez en cuando y sea constantemente combatido, al igual que la gripe y otros patógenos.

“Sabemos que este virus no desaparecerá pronto. Se ha establecido y seguirá transmitiéndose donde sea que pueda hacerlo”, dijo Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, en el evento “How Covid-19 is Reshaping the Global Healthcare Ecosystem” (Cómo el covid-19 está remodelando el ecosistema de cuidado de la salud) presentado por Bloomberg Prognosis.