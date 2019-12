La China Suárez se practicó un retoque estético que todos esperaban

En medio de su polémica separación, La China Suárez decidió realizarse una intervención quirúrgica. No es una novedad que María Eugenia Suárez haya decidido apostar por un cambio.

En diversas ocasiones la mediática ha enfatizado que se encuentra a favor de los retoques estéticos. A través de sus redes sociales, La China anunció que disfruta de una mejora en su apariencia.

Luego de unos días en Santiago de Chile, La China decidió volver a Argentina para operarse. Tal parece que decidió cerrar su 2019 con algo que le urgía cambiar.

Tal parece que se sentía incómoda con una parte de su cuerpo y decidió darle solución a este problema. Según el periodista Ángel De Brito, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza se operó los senos “Esta mañana, en una clínica de Belgrano, se puso 300 cc”, reveló el jurado del Bailando a través de sus redes.

La China y Benjamín apuestan a una segunda vuelta

Como es bien sabido, La china apostó por el cambio luego de amamantar a dos nenas. Por lo general a la modelo le gusta lucir sus propias colecciones de bikinis y siente que un cambio era necesario.

Se espera que muy pronto comparta con sus seguidores su nuevo look, luego de la etapa post operatoria.

Vale resaltar que hace algún tiempo en una nota para la revista Caras, Eugenia se expresó sobre los retoques. “Si no me gustara algo de mí, me lo operaría sin ningún problema. Sé que no tengo el culo perfecto”. En aquella ocasión también hizo referencia a sus senos, pero mencionó que se amaba y aceptaba tal cual era. “Ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta”, expresó.

Tal parece que La China está haciendo cambios en su vida y uno de ellos fue la operación. Resalta que la ex Casi ángeles confirmó su separación de Vicuña hace semanas. Luego de ello, ambos fueron vistos muy cariñosos en un hotel del Pilar. Luego de ese entonces la chica viajó a Santiago para quedarse en la casa de la madre de Benjamín.

Por lo que se rumora que tal vez la pareja se esté dando una segunda oportunidad pese a los rumores de infidelidad.