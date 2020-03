Le Cirque du Soleil (El Circo del Sol) anunció el despido temporal de 2 mil 600 empleados. Este anuncio se produce días después de notificar la suspensión de sus espectáculos permanentes en Las Vegas, Estados Unidos, por la pandemia de Covid-19 que mantiene en vilo a todos los países del mundo.

Entre los despedidos que aplicará Le Cirque du Soleil se encuentran alrededor de mil 400 técnicos y otras personas que trabajan en la preparación de los espectáculos en la sede de Las Vegas y en las giras alrededor del mundo; además de unos mil 200 artistas integrantes de los espectáculos.

Medidas de Le Cirque du Soleil

El pasado domingo, Le Cirque du Soleil anunció la suspensión de sus espectáculos permanentes en Las Vegas Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles Love, Michael Jackson ONE y Blue Man Group, según información del sitio web de El Excelsior de México.

Esta decisión, que está vigente por un período indeterminado, fue tomada por la dirección de todos los espectáculos debido a la pandemia del Covid-19 a través de todo el planeta. El circo emplea alrededor de cuatro mil 900 personas en varios países.

De acuerdo con lo dicho por los vecero de Le Cirque du Soleil al diario The Gazette de Montreal, “la compañía ha cerrado indefinidamente todas sus operaciones hasta que se controle el coronavirus y que sus artistas, empleados y el público no estén más en riesgo”.

Sin embargo, se lee en el portal lopezdoriga.com, estos despidos afectará en menor grado a las mil 600 personas que trabajan en la sede social de la compañía en Montreal. Allí, únicamente despidieron a unas 100 personas que trabajaban en el espectáculo Under the Same Sky.

Espectáculos cancelados por el Covid-19

Tras los anuncios de prohibición de reunión y encuentros masivos, distintas presentaciones de Le Cirque du Soleil en China, A Fantastic World, creado en Hangzhou, fue el primero en cancelarse. Este espectáculo se canceló en enero debido a la epidemia de coronavirus en el país.

Kooza, el nuevo espectáculo de que debía estrenarse en Lyon a partir del 20 de marzo también fue cancelado, al igual que Cortéo en Montpellier y Aix-en-Provence a raíz de la decisión del gobierno francés de prohibir temporalmente “todas las actividades que reúnen a 1000 o más personas, con el propósito de contener la epidemia”.

El espectáculo Totem en Munich, Alemania, también se canceló de momento. En Estados Unidos, las funciones de Axel que debían presentarse en San José, California, también se cancelaron debido a la decisión de las autoridades de prohibir las reuniones de 1,000 o más personas.