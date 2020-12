Leo Messi alargó sus vacaciones navideñas y no jugará ante el Eibar

El delantero argentino Leo Messi no se presentó este domingo 27 de diciembre, con permiso del entrenador, Ronald Koeman, en la vuelta de los entrenamientos del Barcelona después de los cuatro días de fiesta por Navidad.

Según informó el FC Barcelona, Messi volverá a la disciplina azulgrana después que se dispute el partido contra el Eibar, el cual se llevará a cabo el martes a las 7:15 pm en el Camp Nou.

Esto significa que Leo Messi alargará sus vacaciones en su ciudad natal, Rosario, ciudad portuaria ubicada al sureste de la provincia de Santa Fe; y por tanto, el delantero del Barça no volverá a jugar hasta el 3 de enero ante el Huesca.

Sin embargo, los demás integrantes de la plantilla del equipo azulgrana regresaron al trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con excepción de los lesionados de larga duración Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto.

La gran novedad de la convocatoria ante el Eibar tiene muchas probabilidades de ser la de Ousmane Dembélé, que se ejercitó con el grupo con normalidad. Antes del entrenamiento, todos los jugadores del Barcelona pasaron un test PCR tal como marca el protocolo de LaLiga.

Lea también Lionel Messi arribó a la Argentina para pasar las fiestas navideñas

Desde el pasado mes de agosto, cuando Leo Messi desató un seísmo en el Camp Nou con una carta solicitando su liberación del club, solo se ha dedicado a jugar.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Messi reveló que decidirá si se retira del club en verano. Además manifestó que Barcelona será la ciudad donde vivirá una vez que cuelgue las botas de juego.

Asimismo, Leo Messi reveló algunas de sus más profundos deseos, pero añadió que el futuro es completamente incierto.

“Siempre quise jugar en EE.UU, me atrae la vida y esa liga, pero no ahora, tampoco sé si pasará. No sé si me voy a ir pero si me voy espero hacerlo de la mejor manera, quiero vivir aquí y trabajar en el club. Si me voy no pasa nada, el Barcelona es más grande que cualquier otro jugador, incluyéndome a mí. Ojalá el presidente que venga pueda recuperar la grandeza de este club», sentenció el delantero del Barcelona.