Líderes mundiales protagonizaron campaña contra la violencia de género

"Just because I am A Woman" Italy street art batters faces of famous women by aleXsandro Palombo #domesticabuse #DomesticViolence @MichelleObama @HillaryClinton @AngelaMerkelSPD @AOC #michelleobama #hillaryclinton #angelamerkel #AOC #StreetArt #Campaign https://t.co/TaIMX3pZv5 pic.twitter.com/hmrZ3A5Gec