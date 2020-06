Lili Reinhart se declaró abiertamente bisexual

La estrella de Riverdale, Lili Reinhart realizó un anunció a través de su cuenta en Instagram que sorprendió a sus seguidores: se declaró abiertamente bisexual.

Esta publicación de Reinhart se produce en pleno mes del Orgullo LGBTQ+ y en medio de las protestas de apoyo al movimiento “Black Lives Matter”.

“Aunque nunca antes lo había anunciado públicamente, soy una mujer orgullosamente bisexual . Y hoy me uniré a esta protesta. Únete”, escribió la actriz de 23 años.

Lili Reinhart es, sin duda, una de las celebridades más abiertas a compartir con sus fans distintas experiencias.

Vale destacar que a través de sus redes sociales y en entrevistas, la estrella de 23 años ha sido un libro abierto sobre los trastornos mentales y alimenticios; la presión sobre tener y mostrar el cuerpo perfecto, y el respeto a la privacidad.

Su voz ha hecho eco a movimientos como el #MeToo y actualmente Black Lives Matter. Por ello, su publicación dio mayor visibilidad a la comunidad bisexual.

Lili también aprovechó sus redes para apoyar la lucha contra el racismo y la discriminación desde la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense. Además documentó todo lo sucedió en la manifestación a través de Instagram stories.

“ Quiero decir que me avergüenzo del racismo que existe en este país . Se nos enseña a mirar a nuestros oficiales de policía como serviciales y amables cuando aprendemos sobre “líderes” en la escuela primaria. Nuestros “líderes” nos han fallado hoy “, tuiteó la autora del libro Lecciones de Natación el lunes 1 de junio.

“No puedo comenzar a imaginar el horror de preocuparme de que tus ‘líderes’ no te protejan por el color de tu piel. Sé que existe el privilegio de los blancos y nunca podría entender completamente lo que es ser oprimido por mi raza. No tengo todas las palabras correctas, pero te apoyo. #BlackLivesMatter”.