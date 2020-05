Lionel Messi contó cómo fueron sus días durante la cuarentena

El parate por coronavirus obligó a todos los clubes de la competencia española a suspender los encuentros y los jugadores se aislaron en sus respectivas casas para prevenir el contagio, tal es el caso de Lionel Messi.

Sin embargo, La Pulga rompió el silencio y contó cómo fueron sus días durante la cuarentena y el aislamiento. También reconoció que no fue nada bueno, pero que le sirvió de mucho para pasar más tiempo con su familia, algo que habitualmente no puede hacer.

“El confinamiento fue duro, pero con los niños y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar todos juntos“, manifestó Lionel Messi en declaraciones a Sport.

Lionel Messi se encuentra feliz

Por otro lado, el rosarino contó que no dejó de entrenarse, asegurando que “físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma”.

“Aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo, porque los chicos van al colegio, porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones… Así que lo pasamos bien estando juntos y sobre todo pudimos disfrutar de los nenes que crecen muy rápido”, enfatizó el futbolista.

A su vez, reconoció que el parate social por la pandemia puede beneficiar a su equipo de cara a la recta final de la competencia, ya que podrá recuperar a Luis Suárez en la ofensiva.

“Puede que este parate nos acabe beneficiando. Vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener”, comentó.

Por último, Lionel Messi le restó importancia a la supuesta tensión reinante con el entrenador por sus dichos sobre cómo juega el equipo.