Los EMMY confirmaron que su gala de 2020 será virtual

Los Emmy confirmaron que su gala de 2020 se llevará a cabo de forma virtual debido a la crisis del coronavirus, tal como se creía hasta ahora.

La revista Variety publicó una carta que los premios más importantes de la televisión enviaron a sus nominados y en la que los Emmy certificaron que la ceremonia del 20 de septiembre se celebrará de forma remota.

“Como probablemente ya suponías, no vamos a pedirte que vengas al Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles (donde se celebraron los Emmy en los últimos años). Este año, será igualmente la noche más grande de la industria televisiva, pero seremos nosotros quienes iremos a ti”, dice el escrito, que tiene la firma de los productores de la gala y del presentador Jimmy Kimmel.

Una gala virtual

Por otro lado, los máximos responsables de la ceremonia subrayaron que no ignoran el difícil momento que está viviendo todo el mundo con la pandemia; pero a su vez, resaltaron que intentarán que la velada “esté llena de humanidad y afecto” y que “celebre el poder de la televisión para unirnos a todos”.

Asimismo, los firmantes de la carta explicaron a los nominados de los EMMY que les van a contactar en los próximos días para decidir cómo tomarles imágenes para esta gala virtual.

Los candidatos podrán estar acompañados por quien quieran. Serán grabados en su casa o el lugar que prefieran, por lo que también tendrán una mayor libertad a la hora de vestirse en comparación con una gala tradicional con alfombra roja.

“Si quieres vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizá quieras llevar un pijama de diseño y que te grabemos desde la cama“, dijeron los responsables. “Queremos trabajar contigo para darle estilo a tu momento, pero queremos que nos guíes en lo que te hace sentirte cómodo: dónde quieres estar, con quién quieres estar, qué quieres vestir…”.

La gala de 2020 de los EMMY

Toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos estará muy pendiente de cómo se celebra esta gala virtual de los Emmy y de cómo sortean sus responsables las complejas circunstancias de la pandemia.

La confirmación de que la 72 edición de los Emmy será virtual llega un día después de que se dieran a conocer las nominaciones, que lideró la serie limitada “Watchmen” con 26 candidaturas.

“The Crown”, “Ozark”, “Stranger Things”, “The Handmaid’s Tale”, “Succession”, “Better Call Saul”, “Killing Eve” y “The Mandalorian” se disputarán el Emmy a la mejor serie dramática.

En el apartado de mejor serie de comedia se enfrentarán “Dead To Me”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Good Place”, “Insecure”, “Curb Your Enthusiasm”, “Schitt’s Creek” y “What We Do In The Shadows”.

Y “Watchmen” será el rival a batir por el galardón a la mejor serie limitada, donde también fueron nominadas “Unorthodox”, “Unbelievable”, “Mrs. America” y “Little Fires Everywhere”.