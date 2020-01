Luis Ventura reveló que no aceptará invitación a Intrusos

Lapidario y fiel a su estilo, Luis Ventura aseguró que ir al aniversario de Intrusos es algo que no piensa cumplir. Destaca que el conductor de Intrusos Jorge Rial, tiene como meta tener en el aniversario a sus ex panelistas.

Destaca que este 2020 está lleno de retos para Rial, quien quiere botar la casa por la ventana en su ciclo. Como ya lo había manifestado, el emblemático periodista quiere juntar a lo mejor de lo mejor.

Hoy por hoy se desconoce si todos sus ex compañeros aceptarán compartir el set de nuevo con él. Ventura fue uno de los que de insofacto ofreció sus apreciaciones al respecto sin importar las críticas. “No puedo volver adonde me echaron”.

Tales revelaciones las ofreció durante una entrevista concedida a Ciudad, donde fue consultado por los 20 años del ciclo.

Luis Ventura descarta su participación

En el comienzo de la temporada Rial lanzó en vivo la propuesta que se convierte en parte de las sorpresas prometidas. “Va a ser un año de festejos. Van a volver aquí todos los que hicieron Intrusos”.

Acto seguido comenzó a señalar a quienes querría a su lado en la celebración: “Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, etc”.

El mediático destacó que podrán ir asistiendo de uno en uno en la medida de sus posibilidades y sin presiones. “Pero este programa está abierto porque ellos son parte”. Como se recordará, Ventura fue parte de este exitoso ciclo televisivo por un espacio de 14 años. El conductor era además el encargado de suplantar a Jorge Rial en sus ausencias.

Explicó que más allá de la invitación pública la producción no lo ha contactado. Sobre Intrusos dijo que fue una etapa muy feliz en su vida profesional.

Aprovechó la ocasión para lanzarles un fuere palito revelando que extendieron la invitación para armar show. De esta forma explicó que en ocasiones son cosas que dicen para quedar bien pero que no están previstas.

“Estoy cansado de que me diga que vamos a tomar un café para aclarar las cosas y después nunca me llama”. Por tanto, dijo que no se toma en serio las palabras de una persona que no cumple.

Sacó a colación que salió de Intrusos por una licencia y luego se enteró que lo habían echado. Puntualizó que Rial a quien había sido leal, jamás le dio la cara para explicarle lo sucedido.