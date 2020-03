La madre de J Balvin habló sobre la afección del reguetonero

La madre de J Balvin, Alba Mery Balvin, dialogó en exclusiva con el programa colombiano La Movida sobre algunos aspectos desconocidos de la vida del reguetonero antioqueño.

De ese nodo, la madre de José Álvaro Osorio Balvin, el más influyente artista de la música urbana y quien además recién lanzó la canción ‘Rojo’, recordó los duros momentos que padeció su hijo por cuenta de la enfermedad, que hasta hace poco, muchos desconocían.

Recordemos que fue el mismo J Balvin quien reveló hace algunos meses que sufre de ansiedad, y ocasionalmente, de depresión.

“Josecito decía que se quería retirar de la música. Es que es difícil cuando una persona siente que no se halla, que no se siente bien. En el caso de los cantantes no podemos idealizarlos, hay que verlos como personas común y corrientes que no están exentas de algún tipo de enfermedad”, mencionó la mamá del reguetonero.