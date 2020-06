“Magic” Johnson tendrá un documental sobre su vida y su carrera

La revista Variety aseguró que el emblemático jugador Earvin “Magic” Johnson también tendrá un documental sobre su vida y carrera.

Tal parece que se trata de una película que están preparando XTR, H.wood Media, NSV y Delirio Films, quienes aseguraron que tuvieron acceso total a “Magic” Johnson y que también recurrirán a material de archivo y entrevistas con el exjugador y su círculo más cercano.

“En estos tiempos sin precedentes necesitamos más que nunca películas que celebren a los héroes“, dijo el consejero delegado de XTR, Bryn Mooser. “Como una de las más legendarias, trabajadoras y resilientes figuras públicas de nuestro tiempo, los logros de ‘Magic’ Johnson dentro y fuera de la pista son algo que merece la pena destacar al mundo y estamos emocionados de contar esta historia”.

Documental de Earvin “Magic” Johnson

Earvin “Magic” Johnson hizo historia en Los Angeles Lakers en los años 80 durante la etapa dorada del “Showtime”, en las que el equipo angelino triunfó con un baloncesto de lo más espectacular.

En esos años ganó cinco títulos de la NBA y protagonizó una inolvidable rivalidad frente a los Boston Celtics de Larry Bird. También formó parte del “Dream Team” estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Al margen de la cancha, Johnson causó conmoción en la sociedad estadounidense cuando anunció que dio positivo a VIH a comienzos de los años 90. Su ejemplo contribuyó a que, poco a poco, se dejara de estigmatizar el sida en EE.UU.

Vale destacar que este proyecto sobre “Magic” Johnson llega muy pocas semanas después de que Espn triunfara con la serie documental The Last Dance sobre el mito del baloncesto Michael Jordan. Con diez episodios y centrada en los éxitos de Jordan al frente de los Chicago Bulls en los años 90, “The Last Dance” recibió el aplauso prácticamente unánime de la prensa especializada y tuvo un gran eco en las redes sociales.