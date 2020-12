Marcelo Tinelli publicó una falsa foto junto a Diego Maradona

En medio de los homenajes a Diego Maradona tras su fallecimiento, Marcelo Tinelli compartió una antigua foto donde se le ve jugando contra El Diez en 1973.

Los mensajes celebrando aquel encuentro entre «El Cabezón» y «El Diez» no se hicieron esperar.

Todo iba bien en el posteo del conductor hasta que hubo un revuelo inesperado. Apareció el protagonista real de la imagen y acusó a Marcelo Tinelli de apropiarse de su recuerdo.

«Ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota ‘Esos pibes la rompen’, obvio que no por mí», lo cruzó Omarete60, quien había subido la misma postal en su cuenta de Instagram.