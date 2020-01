Marcelo Tinelli reveló que no descarta su boda con Guillermina

Luego de ser increpado sobre formalizar su unión, Marcelo Tinelli sorprendió con su respuesta. “Por ahí sorprendemos”, dijo el afamado conductor.

A través de su cuenta de Instagram el conductor respondió preguntas a su fanaticada. Sin dudas, habló de la posible boda con la modelo Guillermina Valdéz.

La historia de amor de Marcelo Tinelli (59) y Guillermina Valdés (42) inició a mediados de 2012. Dos años después en abril de 2014 la pareja tuvo a su pequeño Lorenzo.

Por los vientos que soplan, este 2020 será definitivo para esta pareja. Se rumora que el conductor de ShowMatch y la modelo planean pasar por el Registro Civil este año.

A través de su Instagram Stories Tinelli rompió el silencio tras una pregunta de una seguidora. “Queremos casamiento con Guille. ¡Saludos desde Comodoro Rivadavia!”.

Tinelli expresó de inmediato: “Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”. Es importante señalar que hace muy pocos días el conductor de ShowMatch habló del amor que siente por la modelo. En el marco de la entrevista no descartó la idea de casarse. “La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020”.

Enfatizó que se siente complacido porque ambos formaron una hermosa familia unida por el amor y respeto mutuo. “Sería una linda confirmación”.

2020 promete ser brillante para Tinelli

El mediático ha expresado en reiteradas ocasiones que Guillermina es su complemento. Por ello no deja de lado la idea de llevarla al altar de un momento a otro.

Para Tinelli el 2019 estuvo marcado por una serie de éxitos. Haber llegado a 30 años en la televisión fue algo que celebró a lo grande. En el marco de los festejos estuvo acompañado por su mujer y sus hijos. La familia ensamblada goza de gran popularidad y tienen una muy buena relación.

Adicional a ello, su productora la fila está dando los frutos de su trabajo. Para este año, ya el conductor y su productora preparan todo ara el Showmatch 2020. Ya resuenan los nombres de varias figuras que encabezarán la lista de participantes. Destaca que entre los invitados a la nueva gala podrían estar Nicole Neumann y su ex Fabián Cubero.