Multitudinarias marchas en contra Alexandre Lukashenko

Este domingo 16 de agosto, se registraron multitudinarias marchas en las calles de Minsk, Bielorrusia, para exigir la salida del presidente Alexandre Lukashenko, reelegido hace exactamente una semana.

Los periodistas de la AFP calcularon que las manifestaciones congregaron a más de 100.000 personas en las calles de Bielorrusia; mientras que el medio de comunicación independiente Tut.by estimó que era la protesta más multitudinaria desde la independencia del país en 1991.

Con flores y vestidos de blanco, los participantes ondeaban banderas blancas y rojas, los colores históricos de la oposición, mostraron su descontento a la reelección de Alexandre Lukashenko en el poder.

A su lado, Alla, de 55 años, no quiere oír hablar de nuevo de Alexandre Lukashenko. “Estoy harta de sus mentiras y de su dictadura”, manifestó.

Respondiendo al llamado de la líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, principal rival de Lukashenko en las presidenciales, los bielorrusos también se manifestaron en otras ciudades del país.

A mediodía, Alexandre Lukashenko, que se ve en la cuerda floja por primera vez después de 26 años al frente de la antigua república soviética, hizo una aparición sorpresa en la Plaza de la Independencia, donde se congregaron unos 10.000 simpatizantes.

“Queridos amigos, os he llamado aquí no para que me defendáis sino para que, por primera vez en un cuarto de siglo, defendáis vuestro país y su independencia”, lanzó el mandatario ante la multitud.