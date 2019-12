Marley aseguró que Mirko trajo milagros a su vida

Un proyecto de vida y la recuperación de su madre, fueron milagros que Marley vio al nacer su hijo. El conductor de “Por el Mundo” aseguró que su hijo trajo cambios importantes en su dinámica familiar.

En una entrevista concedida a la revista Pronto, Marley reveló que su familia atravesaba una dura decisión. Para él, traer a Mirko al mundo fue su mejor apuesta de vivir y compartir el amor.

Revelo que su madre luchaba contra un grave padecimiento en la previa al nacimiento del bebé. Apenas en su hogar se enteraron que sería padecía fortuna comenzó a brillar para ellos.

Los médicos no podían creer lo que ocurría pues su madre comenzó a mejorar inexplicablemente. “Fue una inyección de vida”.

Marley y Mirko son fenómenos en la red

Tras dos años del nacimiento de su hijo, Marley rompió el silencio y habló sobre su experiencia. “Cuando le conté que iba a ser padre, fue como una rehabilitación instantánea y a los meses ya estaba bien”. Explicó que le practicaron varios exámenes y todo lo malo había desaparecido. “El amor produce esa curación”.

Recordó que su madre estaba muy débil por las quimioterapias, el hecho de saber que sería abuela la sanó. “Ya pasaron dos años, está super bien y creo que tuvo mucho que ver la llegada de mi hijo”, dijo Marley.

Sobre este grave padecimiento Marley no quiso ofrecer mayores detalles, sólo que no era un cáncer. Por tanto, expresó que la enfermedad no era cáncer pero se combatía con quimioterapia. Este padecimiento físico se origina porque el cuerpo genera gran cantidad de proteínas.

Como se recordará, Mirko nació el 27 de octubre de 2017 gracias a la subrogación de vientre. Este milagro médico fue realizado en los Estados Unidos. Destaca que ya el niño conoció a la mamá que lo gestó. Por su parte Marley quedó tan complacido con la experiencia de ser padre que aspira repetirlo. Recientemente explicó que tiene ganas de volver a ser papá pero, esta vez, de una nena.

Mirko y Marley se han convertido en todo un fenómeno de las redes sociales. Padre e hijo se muestran cómplices de las más grandes aventuras.