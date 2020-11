Mauricio Macri expresó su pesar por la muerte de Maradona

Pese a sus marcadas diferencias en el ámbito político y personal, el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, no dejó de expresar su pesar ante la noticia del fallecimiento de Diego Maradona.

Aunque ambos tuvieron fuertes cruces cuando Macri fue presidente de Boca Juniors, y luego por el apoyo del “Diez” al kirchnerismo, el ex jefe de Estado siempre destacó las cualidades deportivas del jugador emblema de la selección argentina.

Por ello, Mauricio Macri decidió publicar un tuit en el que expresó que es “Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos”.

Aunque en un escueto mensaje, Macri no dejó de expresarse sobre el fallecimiento del exastro del fútbol, un mensaje que además refleja la tensa relación que siempre hubo entre ambos.

Vale destacar además que hace unas semanas, Mauricio Macri comparó la relación de Diego Maradona y Boca con la historia del peronismo y Cristina Kirchner.

Para entonces, Maradona no tardó en contestarle.

«Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…», respondió Maradona a Mauricio Macri.