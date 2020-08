Michelle Obama reveló que sufre “depresión leve”

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, confesó en uno de sus podcasts que en las últimas semanas ha estado sufriendo algún tipo de “depresión leve”.

En ese sentido, la esposa de Barack Obama explicó que intenta mantener una rutina que le pueda ayudar a lidiar con la situación en mitad de la pandemia que asola el mundo y, particularmente en estas fechas, el país de las barras y estrellas.

La abogada también comentó que no se siente así solo por la cuarentena, “sino porque las luchas raciales, el Gobierno, la hipocresía… es desalentador”.

La confesión de la exprimera dama

Según publicó la revista Hola, Michelle Obama se refirió, con más detalles, a momentos tan complicados como los acontecidos después del asesinato de George Floyd en mayo, algo que dio pie a protestas por todo el país.

Para la exprimera dama estadounidense aquello fue “agotador” por tener que levantarse cada día y escuchar una “nueva noticia de un hombre o mujer negra siendo deshumanizada, herida, asesinada o acusada falsamente de algo”.

Las circunstancias llevaron a la autora de la autobiografía Mi historia a sentir un peso sobre sus hombros que “hacía mucho tiempo que no sentía”. Le producía falta de sueño y se despertaba en mitad de la noche por estos sentimientos negativos y le costaba volver a dormirse.

Michelle Obama aseguró que en ocasiones se encontraba tan desanimada que no se veía con energía para llevar a cabo sus propios consejos y no tenía fuerza para salir a hacer ejercicio, pero también era consciente de que no podía exigirse siempre tanto a sí misma.

“Es un momento inusual y un resultado directo de sentirte fuera de tu cuerpo, también a nivel mental y espiritual, estos no son momentos gratificantes”, explicaba Michelle, admitiendo que no ayuda el estar encerrados en casa.

Michelle Obama sufre de depresión

La confesión de Michelle Obama acerca de su salud mental demuestra una vez más que nadie está a salvo de esta clase de problemas y que es importante hablar sobre el tema.

El haber sido primera dama, abogada de éxito, madre de dos hijas, escritora de éxito o exitosa oradora en grandes eventos, no impidió que se haya visto afectada por esta dolencia.

Según la OMS, en el mundo, más de 264 millones de personas de todas las edades son víctimas de la depresión.