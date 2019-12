Miguel Ángel Pesce adelantó que se lanzará nueva familia de billetes

Durante una revista con Crónica TV, el nuevo titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó que la autoridad monetaria lanzará una nueva familia de billetes que tendrá varios cambios.

Entre tales cambios que se prevén para esta actualización monetaria se encuentran la eliminación de los animales presentes en los billetes actuales para volver a tener próceres y figuras de la política. Además, se agregará un billete de mayor denominación, que podría ser de $2000 o $5000.

Miguel Ángel Pesce también indicó que esta modificación en la moneda actual está prevista, aunque no se tiene conocimiento de fecha alguna “porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero”.

Sin embargo, dejó traslucir que lo más probable es que se opte por el de $5000.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, planteó Pesce.