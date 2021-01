Este jueves 14 de enero, el número de muertes por coronavirus en Argentina superó la barrera de los 45.000 decesos; al tiempo que contabiliza más de 1.7 millones contagios desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, en las últimas horas se reportaron 13.286 nuevos contagios y 142 fallecidos por la Covid-19, elevando la cifra de infectados a 1.770.698, mientras el número de muertes por coronavirus en Argentina llegó a 45.125.

Según el ente de Salud argentino, el país registra un aumento acelerado de los casos durante las últimas semanas; esto ocasionó que el Gobierno decretara medidas restrictivas con propósito de contener el rebrote.

Vale destacar además que este aumento de casos de coronavirus en Argentina se produce en contexto con la campaña de vacunación contra el virus con la vacuna Sputnik V, que en una primera fase comprende 300.000 dosis reservadas al personal de salud.

Además, hace unos día arrancó también la aplicación del suero equino hiperinmune para tratar casos de coronavirus, que fue desarrollado por científicos argentinos, que comenzó a estar disponible para uso hospitalario desde esta semana.

A su vez, el jueves 14 de enero, partió un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Rusia para cargar y traer el segundo cargamento con la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya con 300.000 unidades de la segunda dosis, que se prevé llegue al país este sábado.

De acuerdo con las cifras oficiales, el número de muertes por coronavirus en Argentina colocan a este país en el puesto 21 en relación a cantidad de decesos por millón de habitantes.

Distintos infectólogos consultados intentan analizar por qué la Argentina alcanzó esta cifra de fallecidos si se logró evitar el colapso del sistema de sanitario, a diferencia de otros países.

“Con la cuarentena XL, que se extendió por muchos meses, pudimos evitar el colapso del sistema de salud y eso fue clave para que no falleciera gente por falta de atención o por no contar con un respirador, como sí ocurrió en algunas partes de Europa. El tema es que, si bien no se contagiaron todos juntos, sí se infectó mucha gente y, en consecuencia, también tuvimos que lamentar una gran cantidad de víctimas fatales”, afirmó el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Lautaro de Vedia.