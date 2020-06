Nazarena Vélez reveló que podría considerarse bisexual

La actriz Nazarena Vélez aprovechó la cuarentena obligatoria para interactuar con los usuarios de las redes sociales. A través de su plataforma de Youtube, la mediática le contó a sus seguidores distintas historias de su vida.

En esta oportunidad, la actriz y mediática les reveló a sus seguidores que hace tiempo vivió romances con dos mujeres, motivo por el cual se considera bisexual.

“Yo tuve dos experiencias con chicas. Yo me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a esto. Igual, esos motes me caen como el ort… Yo soy yo. Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío. Pero vamos a desmitificar esto. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas“, sostuvo la actual pareja de Santiago Caamaño.

Nazarena Vélez habló sobre sus experiencias

Nazarena Vélez también dio a conocer que estos gustos le suceden “desde que era una niña”; al mismo tiempo, destacó que admira mucho a la mujer.

“Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció. Yo me había casado con Ale (Pucheta) virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con Barbie, tenía un año. La conocí a Luz y después se hizo mi amiga, un amor de persona, ella me hacía la gamba en todo“, recordó.

Por otro lado, Nazarena manifestó que un día empezó a darse cuenta de que le interesaba estar todo el tiempo con su amiga.

“Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté, ¿qué onda? Y después, sin que ella se enterara, empecé a mirarla distinto“, indicó.

También explicó que le “encantó” besarse con ella: “No puedo decir otra cosa. Lo lamento por quienes se estén horrorizando. Me pareció súper sensual, me gustó. Y después ella se quedó como con culpa y no pudimos tener nunca más la misma amistad”.

No obstante reconoció que no supo manejar la situación y que si bien ella estaba viviendo una nueva experiencia, su amiga podría llegar a enamorarse.

Otra situación similar

Pero diez años más tarde conoció a su asistente en el teatro y le pasó algo similar: “Cuando estábamos para avanzar yo también di marcha atrás”. Y contó que uno de los motivos es que no le gusta que le practiquen sexo oral.