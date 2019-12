Neto, sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense anunció su retiro

Neto, uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense, anunció su retiro definitivo del fútbol.

“ Mi cuerpo no aguanta más . Los dolores eran más grandes que el placer. Hablé con los médicos y pronto habrá un comunicado oficial del club”, expresó el jugador brasileño de 34 años.

Norberto Murara, mejor conocido como Neto, era uno de los 77 pasajeros que viajaban en el avión donde volaba el plantel del Chapecoense, cuando la aeronave, operada por la compañía boliviana LaMia, se quedó sin combustible y se estrelló en un cerro cerca de la ciudad colombiana de Medellín, aquel 28 de noviembre de 2016. Aquel siniestro dejó 71 fallecidos.

Neto fue uno de los seis sobrevivientes y realizó dos años de rehabilitación, antes de poder ser dado de alta para entrenar normalmente.

Con el retiro de Neto, el único de aquella tragedia que queda en actividad es el lateral Alan Ruschel, quien se encuentra en Goias.

En marzo de este año, Neto veía con optimismo su regreso a las canchas y comenzó a entrenarse con la mente puesta en ese objetivo, pero los dolores constantes en la rodilla y en su columna lo obligaron a tomar la decisión de retirarse del campo.

“Aparentemente, en el día a día no tenía dolores, pero en los entrenamientos de alto nivel mi cuerpo no aguantaba los dolores en la rodilla y en la columna, que fue lo que más me entristeció al final”, comentó Neto durante una entrevista con Globo Esporte.