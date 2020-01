Nicky Jam habló cómo se reencontró con su madre

El cantante Nicky Jam habló de todo lo sucedido con su madre, con quien no tuvo contacto durante 20 años, hasta su reencuentro. Asimismo, el intérprete estadounidense aseguró que estar lejos de ella fue uno de los principales motivos que lo llevo a triunfar en la industria musical.

Durante una entrevista con E! News, el reguetonero narró su ascenso a la fama y cómo la música lo ayudó a reunirse nuevamente con su madre, Ysabel Caminero.

“Al principio solo estaba haciendo música para divertirme, pero nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos. Fue solo una terapia para sentirme bien porque estaba pasando por muchas situaciones”, explicó Nicky Jam. “Casi no vi a mi madre en 20 años, y mi padre era un fugitivo, por lo que tenía miedo de ponerme en contacto con ella, porque era drogadicta. Nunca se sabe lo que va a pasar”.

La música de Nicky Jam

En la entrevista, el intérprete de “X” aseguró que su propósito de hacer música era porque quería que su madre lo pudiera escuchar en alguna parte del mundo.

“La mayor parte de mi vida, intenté ser famoso, hacer música para ver si mi madre podía escucharme y verme. Mi madre fue deportada a la República Dominicana. Es una historia difícil”, contó el cantante estadounidense.

A pesar de su difícil pasado, Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, logró su propósito. Primero se volvió famoso, y luego pudo encontrar a su madre.

Nicky Jam junto a su madre, Ysabel Caminero.

En 2015, Nicky Jam viajó a República Dominicana para dar un concierto. Cuando visitó el país de donde son sus raíces, se encontró con una gran sorpresa.

“Cuando sucedió, fue como un momento de película. Mi guardaespaldas dijo, ‘Hay una mujer afuera. Está peleando con todos diciendo que es tu madre y que quiere verte’. Luego salgo y veo a mi madre peleando con todos, y automáticamente supe que era ella porque recordaba su voz”, recordó el cantante, quien luego añadió que después del reencuentro con su madre nunca más se separaron.

Durante la entrevista Nicky Jam aseguró que reencontrarse con su madre “era algo que estaba esperando toda mi vida”.

“Quería estar con mi mamá, compartir con ella. Incluso, muchas cosas que hice en la música las hice porque dije, a lo mejor si me hago famoso y ella me ve, me encuentra, y funcionó”, aseguró el cantante de 38 años.

El reguetonero aseguró que tras el encuentro con su madre ambos han podido construir una relación sólida y superar juntos las adversidades.

Nicky Jam reconoció cómo fue su vida

A su vez, Nicky reconoció lo que significó para él vivir sin la figura materna, situación que lo llevó a las adicciones.

“Era un rebelde. No me importaba nada”, mencionó sobre su batalla contra las drogas. “No tenía a mi madre y la única chica de la que me enamoré, la perdí, así que, en mi mente y mi mentalidad, no me importaba nada. Cuando estás usando drogas, tu vida realmente no te importa. Tu mente está en blanco”, destacó el cantante.

En la actualidad, Nicky Jam continúa celebrando el éxito de su último álbum Íntimo, y reconoce que todo lo difícil que vivió lo convirtió en la persona que es ahora.