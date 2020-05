OMS advirtió que el coronavirus podría convertirse en virus endémico

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) advirtió que el coronavirus que causa el Covid-19 podría volverse un virus endémico como el VIH. Al mismo tiempo señaló que cualquier intento de predecir la duración de la enfermedad es totalmente errada y pidió un “esfuerzo gigante” para contrarrestarla.

Tras cinco meses desde que el patógeno empezó a circular entre humanos, la OMS reconoció que el coronavirus podría quedarse como un virus endémico, como el sarampión o el VIH.

“Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”, agregó Ryan. “Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas”.