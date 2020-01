Ozuna le propuso matrimonio a su pareja

El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna se convirtió en uno de los artistas más destacados del mundo gracias a su trabajo y esfuerzo. Pero esta vez destacó al pedirle matrimonio a su pareja, luego de ocho años de relación y dos hijos.

Esta propuesta del también actor demuestra que a pesar del éxito que obtenga, su familia siempre será lo primero en su vida.

En el video, “El Negrito Ojos Claros” le relata a sus familiares la historia de la petición de matrimonio que le hizo a Tania Meléndez. Se presume que la propuesta se realizó en privado y su pareja dijo que “sí”.

Aunque Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como Ozuna, se convirtió en uno de los cantantes urbanos más aclamados de los últimos tiempos, cabe decir que detrás de esa imagen de joven seductor se esconde la de un padre de familia dedicado a su pareja e hijos.

“Han sido ocho años, casi ya, no de matrimonio, pero de noviazgo. En altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos y no solo mío porque nosotros no sabemos hasta cuando estemos en esta vida. Yo trabajo por mis hijos, por mi esposa, que son los que de verdad me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y nunca me han abandonado”, contó el intérprete.