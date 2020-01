Pablo Lyle podría ir a prisión por 15 años

Aunque le fue aplicado el arresto domiciliario, el actor Pablo Lyle podría ir a prisión en cualquier momento. El afamado actor de series de Netflix enfrenta una fuerte acusación en su contra.

Por tanto, en predios de la justicia afirman que podrá ser condenado a 15 de prisión. Tales revelaciones muestran que Lyle experimentó el auge y una estrepitosa caída de un día a otro.

Como es bien sabido, el mexicano de 33 años afronta desde abril pasado un arresto domiciliario. El actor fue arrestado en Miami por golpear y ocasionar la muerte de un hombre de sesenta años. Destaca que en enero de 2020, un tribunal de Estados Unidos resolverá si será condenado.

Acusan a Lyle de homicidio involuntario

Pablo Lyle se declaró no culpable del cargo de homicidio involuntario ocurrido el pasado 1 de mayo de 2019. El actor cumple desde el pasado 9 de abril el arresto en casa de un familiar en Miami. Por tanto, permanece encerrado con un grillete electrónico y bajo fianza de 50.000 dólares.

Sobre los detalles de su arresto, se conoció que se encuentra en la residencia de su cuñado Lucas Delfino. El actor proveniente del estado mexicano de Sinaloa ha debido presentarse en todas las audiencias impuestas por la justicia. De este ciclo de audiencias se espera un veredicto final en los próximos días.

En su defensa, el actor manifestó que actuó para cuidarse a sí mismo y a sus familiares. “Vi a este hombre atacando nuestro coche con mis hijos dentro”. Por ello, dijo que sólo quiso evitar que sus hijos murieran o resultaran heridos. “Podría haber conseguido un arma, o podría haber usado su coche como un arma”, dijo Lyle.

La fiscal de Miami-Dade, Rachel Morales-Gellis señaló que la reacción de Lyle no estaba justificada. Esto debido a que la víctima no estaba armada y no representaba ningún tipo de amenaza.

Luego de este hecho la carrera del actor se estancó de improviso. Justo en el mes de junio el actor había protagonizado una serie para la plataforma de streaming Netflix. Se trata de “Yankee” en donde interpreta a Malcom, un agente de bienes raíces que vive en Arizona.