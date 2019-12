Pago del alquiler se lleva el 42% de los ingresos familiares

De acuerdo con una encuesta realizada a inquilinos porteños durante el mes de noviembre, arrojó que las familias destinan el 42% de los ingresos totales en el pago del alquiler.

La encuesta, realizada por Inquilinos Agrupados, entrevistó cerca de 5.000 personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires.

El dato principal que surgió de la encuesta es que el 41,8% del ingreso de los hogares se destina al pago del alquiler, sin considerar expensas, impuestos y tarifas de servicio públicos.

Promedio general de las respuestas obtenidas

Segmentado por edad y género, se observa que los jóvenes y los adultos mayores destinan un porcentaje mayor que el promedio general: 47,8% y 45,2%. Mientras que las mujeres destinan el 43,5% de sus ingresos, una cifra mayor al 38,1% que destinan los varones al pago de alquiler.

“Más del 60% de las familias que alquilan en la ciudad de Buenos Aires están por debajo de la línea de la pobreza“, señaló el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.

En este contexto, “es indispensable que el Senado apruebe definitivamente la Ley de Alquileres, que contribuirá significativamente a salir de esta emergencia habitacional”, acotó Muñoz.

Pese a la vigencia de la ley 5.859, que prohíbe el cobro de comisiones a los inquilinos, el 23,6% de los encuestados que alquilan por inmobiliaria contestaron que debieron afrontar el pago de la comisión durante el transcurso del último año.

En este punto, la percepción de los inquilinos no deja lugar a interpretaciones equivocadas: el 97,5% consideró que el estado no controla la actividad de las inmobiliarias y el 96,7%, que no controla a las administraciones de consorcio.

Finalmente, entre los obstáculos que los inquilinos deben sortear para acceder al mercado formal de alquileres, se encuentra la presentación de una garantía. La modalidad más extendida es la presentación de un título de propiedad, que alcanza al 78,8% de los encuestados. Le siguen: el seguro de caución (11,3%) y el recibo de sueldo (9.8%). Otro de los obstáculos graves es la negativa de muchos locadores e inmobiliarias a alquilar una vivienda a familias con niños.