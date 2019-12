Pampita rompió el silencio sobre el acuerdo económico tras su separación

En medio de un escándalo, Pampita reveló sin querer que salió con las manos vacías de su separación con Benjamín Vicuña. La mediática salió a paso para defenderse de los dichos de su niñera y terminó exponiendo aspectos económicos de su separación.

Carolina Ardohaim está experimentando una escandalosa situación tras la denuncia introducida ante la justicia por su niñera. Viviana Benitez quien se encargaba de cuidar a sus chicos, la denunció por malos tratos y hostigamiento. No Conforme con ello, la chica acudió a varios programas de televisión para hablar de la personalidad de la modelo.

Benítez dijo que Pampita era mala madre y no cuidaba a sus hijos. La acusó de maltratadora y de señalar por robo a todos sus empleados de manera constante. La chica aseguró que las presiones vividas en su residencia la hicieron perder un embarazo.

Pampita lanzó dardo contra Vicuña

Ante la oleada de comentarios, Pampita se defendió de los ataques en medio de su ciclo televisivo Pampita Online. Aseguró que duerme hasta tarde porque trabaja hasta la una de la madrugada. En medio del llanto dijo que se encerraba en su habitación tras la separación de Vicuña. Esto como una medida de protección para que evitar que los pequeños vieran su sufrimiento. Dijo que le asombraba el trato que ahora le daba la niñera, quien conocía lo que ocurría en la residencia.

Tal parece que sin querer, la modelo sacó a colación que trabajaba extenuantes jornadas. Su justificación al respecto fue que quedó sin dinero tras su separación del actor chileno.

“Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa”. De esta forma la diva refirió que ella sólo salió de la residencia sin pedir nada a cambio.

Adicional a ello reflexionó para indicar que debió hacer las cosas de modo diferente. “A pesar de que me correspondía… Era para mis hijos, pero saqué mi ropa y nada más”.

Señaló que no se arrepiente de sus acciones porque el dinero se consigue trabajando. Fue así como rompió el silencio dejando en claro que no esperó nada de Benjamín Vicuña.