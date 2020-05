Pandemia de coronavirus ocasionó la mayor pérdida de empleo en EE.UU.

La pandemia de coronavirus ha generado la mayor pérdida de empleo en Estados Unidos, causando el cierre de fábricas, tiendas y restaurantes en abril. Esta crisis destruyó 20,5 millones de trabajos en un mes, una cifra devastadora que muestra la profundidad del daño provocado en la mayor economía mundial.

El nivel de desempleo pasó de 4,4% en marzo a 14,7% en abril, unos datos que en un año electoral complican las posibilidades del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a los comicios de noviembre donde buscará la reelección.

Lea también https://segundoenfoque.com/trabajadores-informales-en-riesgo-de-pobreza-por-coronavirus-2020-05-09

Los datos presentados por el Departamento de Trabajo muestran el impacto de la pandemia de coronavirus en el empleo de un mes en el que gran parte del país estuvo confinado.

Asimismo, muestran la debacle ilustrada por los informes semanales de peticiones de subsidio por desempleo, que muestran que 33,5 millones de personas perdieron su empleo en el país desde mediados de marzo.

Sin embargo, el mandatario estadounidense trató de bajarle el perfil a las malas noticias y dijo que estos datos “no son sorpresivos”.

“Los datos “eran completamente esperados. No son sorpresivos. Todo el mundo lo sabe”, declaró Trump a la cadena de TV conservadora Fox News. “Incluso los demócratas no me echan la culpa de esto”, aseguró el mandatario, cuya gestión comenzó el año con un desempleo en mínimos históricos de 3,5%.