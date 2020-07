Pareja británica nombró a su hijo Lucifer pese a las objeciones

Una pareja británica nombró a su hijo Lucifer a pesar de las objeciones de una funcionaria a la hora de presentar a su pequeño de 4 meses en el registro civil de Chesterfield, una ciudad en el centro del Reino Unido.

Dan y Mandy Sheldon acudieron a las oficinas locales del Registro Civil luego de esperar varias semanas en casa por las medidas de confinamiento en el Reino Unido para evitar los contagios de coronavirus.

Cuando esta pareja británica pronunció el nombre que quería para su niño, la funcionaria encargada del registro mostró su rechazo.

“Ella nos dijo que nunca podría conseguir un trabajo y que los maestros no querrían enseñarle”, dijo Dan Sheldon, citado en noticieros.televisa.com. “Traté de explicarle que no somos personas religiosas, y Lucifer en griego significa ‘portador de luz’ y ‘amanecer’, pero ella no quiso escuchar… Incluso nos dijo que era ilegal nombrar a un niño así en Nueva Zelanda y que tal vez podríamos nombrarlo de otra manera y referirnos a él como Lucifer en casa”.