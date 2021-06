Perspectivas de marketing en las redes sociales (SMM) en 2021

Lo principal para comenzar: el SMM debería vender. Aumentar la lealtad, las reacciones sociales (esos mismos “me gusta”, los reposts, los comentarios), trabajar con lo negativo: estas son solo funciones auxiliares que deben correlacionarse con las ventas. Si las ventas o, al menos, los pedidos están creciendo, entonces todo está en orden con el SMM. Si no es así, algo anda mal. Necesitamos averiguar cuál es el problema. Por supuesto, el marketing en RRSS no es adecuado para todas las empresas. Mucho depende del producto, los procesos comerciales, el nivel de desarrollo de la empresa, el presupuesto, las tareas establecidas. Pero la práctica muestra que no existen nichos en los que la SMM a priori no sea viable. El SMM se puede utilizar en cualquier área de negocio.

Algunos grupos de productos no son fáciles. Especialmente si es imposible predecir la aparición de la demanda. Por ejemplo, una plancha nueva se compra con mayor frecuencia cuando la vieja se ha quemado. Sería ingenuo esperar que en este mismo momento el usuario vea un anuncio de una plancha. Pero eso no significa que las tiendas de electrodomésticos no necesiten al SMM. Lo principal es la estrategia correcta.

Perspectivas de SMM en números:

Según el Grupo M, en 2020 la cuota de publicidad online superó el 50%. Según las previsiones, en 2021 esta cifra debería llegar al 55%.

Según Data Insight y Yandex.Kassa, el volumen de ventas anual en las redes sociales en Rusia es de 591 mil millones de rublos.

Según CPAExchange, en 2019-2020 la participación de los gastos de SMM en el presupuesto de marketing alcanza el 21%. La mayoría de todo lo gastan en las áreas de tecnología y software informáticos, bienes para la belleza y la salud, transporte, materiales de construcción y acabado, ropa y calzado.

Y uno no es arcoiris. Según Roistat, el ROI (retorno de la inversión) promedio en SMM es menos 22%. Esto significa que la mayoría de ellos agotan los presupuestos. La empresa promedio gasta más en promoción en redes sociales de lo que gana. ¿Por qué es eso?

Principalmente porque la herramienta no se está utilizando correctamente. Las empresas olvidan que la gente viene a las redes sociales para relajarse, no para comprar. Por tanto, las ventas directas no funcionan. No puede simplemente desenroscar el anuncio y recopilar aplicaciones. Esto equivale a intentar arrastrar a la tienda al que vino con la chica al cine del centro comercial. Teóricamente posible, pero poco probable en la práctica.

En las redes sociales, las personas necesitan entretenerse, generar confianza en sí mismas y vender en el camino. Este principio se llama calentamiento. Involucramos, calentamos, vendemos. Solo él trabaja a largo plazo. En una distancia corta, las ventas directas pueden dar algún resultado, pero no funcionará para poner en marcha la adquisición de clientes. Para administrar eficazmente las redes sociales, es importante no solo presentar a los usuarios contenido de calidad. Debe publicarse de manera oportuna. Puede llevar un diario y recordar constantemente lo que necesita publicar, o puede dedicar 1 hora de su tiempo y planificar un plan de contenido para el próximo mes. Para esto, se utilizan servicios especiales. Por ejemplo, Postoplan le permite administrar las redes sociales más populares al mismo tiempo, publicar publicaciones. Trabajar con una plataforma de este tipo ahorra hasta 4 horas de tiempo de trabajo y hasta un 90% de los costos de marketing en redes sociales.