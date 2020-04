El derrumbe en la demanda de combustible producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el coronavirus (Covid-19) provocó un derrumbe en la actividad de las petroleras.

Este declive de la actividad hidrocarburífera dejó sin espacio de almacenamiento a muchas de ellas. YPF, por ejemplo, decidió cerrar el 50% de su producción en Loma Campana, el principal bloque de extracción de crudo de Vaca Muerta.

Asimismo, esta medida se replica en todas las principales productoras de combustible y coincide con la negociación entre el Gobierno nacional, las provincias y las empresas para fijar un nuevo “barril criollo”.

“No tenemos dónde almacenar petróleo. No podemos seguir produciendo porque las destilerías están trabajando a muy bajo nivel porque no hay demanda. La caída de la demanda es dramática“, aseguraron desde YPF.