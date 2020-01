Portugal detectó el primer posible caso de coronavirus

Las autoridades de Portugal informaron este sábado, que registraron el primer caso sospechoso de coronavirus, también conocido como 2019-nCoV, o neumonia de Wuhan. Asimismo, se dio a conocer que el paciente en cuestión se encuentra ingresado en observación en el Hospital de Curry Cabral de Lisboa.

De acuerdo con información de la Dirección General de Salud de Portugal, se trata de un paciente que regresó durante este fin de semana de la ciudad china de Wuhan, epicentro del virus.

Además, se informó que la situación clínica del paciente es estable y los profesionales médicos se encuentran a la espera de los resultados de los análisis practicados durante el fin de semana.

Luego de que el Gobierno francés confirmara el pasado viernes los tres primeros casos del coronavirus detectados en personas que estuvieron en China y que se encuentran hospitalizadas; dos de ellas en París y una en Burdeos, se activó el alerta de los primeros casos en la Unión Europea.

En medio de ese contexto, la Comisión Europea realizó un llamado a su Comité de Seguridad Sanitaria para reunirse a debatir las posibles opciones de respuesta al brote de coronavirus 2019-nCoV o la neumonía de Wuhan, nombre de la ciudad china donde se originó el virus.

Cabe destacar que hasta los momentos se registran al menos 56 fallecidos a causa del brote, y hay otras 1.287 personas diagnosticadas con la enfermedad.

Mientras que aparte de los casos confirmados en Europa, se tiene información de otros 4 en Australia, 3 en Taiwán e igual número en Singapur, y Malasia; por su parte Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam, tienen registros de dos casos por país, y 1 en Nepal.

A ciencia cierta, no se sabe mucho sobre el origen del virus y del porqué avanza de manera tan acelerada.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad”, sostuvo en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.