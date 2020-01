De acuerdo con las proyecciones económicas para América Latina para este, las cosas deberían mejorar, aunque el panorama se perfila muy desafiante.

Al bajo crecimiento económico se suma la incertidumbre política que recorre Latinoamérica, además de un contexto internacional marcado por la desaceleración.

Recordemos que durante el año pasado, los tres grandes motores del crecimiento regional, Brasil, México y Argentina, pasaron por momentos difíciles.

Por ello, conocé aquí algunas de las proyecciones económicas para América Latina para este 2020.

Bajo crecimiento

Aunque el crecimiento de la región continuará siendo bajo, se perfila que al menos será un poco mejor que el de 2019.

“Luego del rápido crecimiento derivado de los altos precios de las materias primas, la región se encuentra en una etapa de bajo desempeño“, aseguró el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Martin Rama.

Asimismo, Rama destaca que “la región no sólo está creciendo más lentamente que otros mercados emergentes, sino también que economías avanzadas mucho más ricas“.

Por su parte, el Banco Mundial pronostica un alza del Producto Interno bruto (PIB) para 2020 cercano al 1,8%, una proyección similar a la de Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque bastante más alta que la de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que anticipa un aumento de apenas 1,3%.

Pero con Argentina sumida en una crisis, Brasil saliendo de una recesión y México con un panorama de estancamiento, las tres mayores economías de América Latina parecen no despegar.

Alta incertidumbre política y económica

En Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, la gente salió a las calles para manifestarse contra sus gobiernos, aunque por causas distintas. Todas estas protestas marcaron un punto de inflexión.

El equipo de investigación del Economist Intelligence Unit se refiere a América Latina en su informe “Where next and what next for Latin America?” como “la tierra del cacerolazo”, por el rol protagónico que adquirieron este año los movimientos sociales.

En ese marco, el equipo de analistas proyecta para 2020 “un alto riesgo de contagio de las protestas”.

Además anticipan una “posibilidad fuerte de que 2020 sea otro año volátil para América Latina”, en un contexto en que las manifestaciones tuvieron éxito en conseguir concesiones por parte de los gobiernos.

Con Venezuela en crisis, Argentina en recesión, México débil y Brasil creciendo un poco más de 2%, “habrá una mejoría modesta en la región, pero nada espectacular. Aún muy lejano de lo que se necesita”.

Motores a paso lento

Brasil y México pasaron por importantes transiciones políticas mientras que Argentina volvió a la recesión.

En el resto de la región, la política también se tomó el centro del escenario en países donde la gente salió a las calles a manifestarse.

Según la proyección de Marcos Casarín de la consultora británica Oxford Economics, es que habrá menos eventos de envergadura en 2020, “especialmente en relación a la política doméstica”.

En general, las proyecciones económicas no son particularmente optimistas, pero todos coinciden en que 2020 será menos duro que 2019.