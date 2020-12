Proyecto de legalización del aborto recibió dictamen del Senado

El proyecto de legalización del aborto recibió dictamen en el Senado, durante la cuarta jornada de discusiones en la Cámara alta.

De este modo, los senadores que integran el plenario terminaron de escuchar las exposiciones de los especialistas por la mañana y ya sobre la tarde avanzaron con el debate interno para sacar dictamen y encaminar la sesión prevista para el próximo 29 de diciembre.

Ahora, el foco estaba puesto en conocer la postura de los tres senadores que permanecen indecisos, Edgardo Kueider, Stella Olalla y Lucila Crexell, que en 2018 optó por la abstención, por el momento no estamparán su firma en el dictamen que se llevará al recinto en menos de dos semanas y habrá que esperar a la votación final.

Por su parte, el senador por La Pampa Juan Carlos Marino, confirmó que votará en contra como lo hizo hace dos años, aunque dio algunas señales de que podía cambiar su opinión.

El legislador del PRO de Córdoba Ernesto Félix Martínez confirmó su voluntad a favor, pero aclaró que firmará en disidencia con algunos puntos porque considera que el proyecto no es el mejor que se puede aprobar. Esta aclaración de Martínez no pasó desapercibida y logró encender las alarmas entre los pañuelos verdes.

Mientras que Alberto Weretilneck, ex gobernador de Río Negro, también a favor de la iniciativa, propuso una serie de cambios al proyecto de legalización del aborto que tienen que ver con las causales de la habilitación de la interrupción del embarazo más allá de la semana 14; entre las que, a su criterio, deberían figurar alguna malformación congénita incompatible con la vida, un grave peligro para la persona gestante o si el embarazo se produce por una violación de una persona de más de 13 años.

«Las modificaciones que se proponen no cuestionan el derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo y regularlo tal como refiere la Constitución Nacional […] Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, les puedo asegurar que esta ley en 2 años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante», cuestionó el ex gobernador.