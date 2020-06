Qué es la publicidad CPA y cómo puede ayudar a rentabilizar tu negocio

Existen muchas formas de publicidad online, pero no todas son igualmente ventajosas para los anunciantes. Estos no se contentan simplemente con publicar anuncios en diferentes portales por una tarifa plana mensual, por eso los profesionales de marketing han recurrido a nuevas estrategias e invertir en métodos con resultados probados. La publicidad de CPA es solo una de las formas en que los anunciantes minimizan el riesgo de pérdidas en la publicidad de su negocio.

¿Qué es la publicidad CPA?

CPA es la abreviatura de coste por acción, aunque a veces también se conoce como coste por adquisición. En la publicidad de CPA, los vendedores solo pagan cuando los anuncios conducen a una acción o venta. Este es el punto final deseado de cualquier empresa, pero también el más difícil de lograr. Por lo tanto, este modelo es bastante beneficioso para los anunciantes, que transfieren una gran parte de la responsabilidad del rendimiento de la campaña al editor.

El coste por acción se calcula dividiendo la inversión publicitaria total entre las conversiones atribuidas totales. El resultado es el coste por cada resultado deseado. Es similar a otras formas de publicidad de rendimiento en las que el editor asume más riesgo y / o responsabilidad, como la publicidad CPC (coste por clic) y la publicidad CPM (coste 1000 impresiones), por nombrar solo algunos. La publicidad de CPA incluye estos conceptos, pagando por una acción y asegurando que la interacción solo se considere completa con la finalización de un evento deseado.

¿Cuáles son las ventajas de la publicidad CPA?

Como cualquier otra forma de publicidad, el coste por acción tiene sus beneficios, pero no es infalible. El beneficio más obvio, en lo que respecta al marketing, es el riesgo reducido. Cuando el anunciante solo paga por la ubicación del anuncio, a menos que ese anuncio obtenga un resultado deseado, su presupuesto aumenta. Y si obtiene los resultados deseados, puede reinvertir ese presupuesto en diferentes ubicaciones, datos demográficos, creativos, etc. En última instancia, los resultados negativos no son tan caros.

¿Cómo funciona la publicidad CPA?

La mayoría de las principales soluciones de publicidad digital ofrecen publicidad CPA, como OffersMarket. Algunos sectores se benefician más del coste por acción que otros, y las tasas se calculan en consecuencia. Los anuncios tecnológicos y de empresa a empresa, por ejemplo, obtienen excelentes resultados con los anuncios de coste por acción y, como resultado, exigen tarifas más altas. Las industrias automotriz, de viajes y hotelera están en el extremo inferior, con el comercio electrónico general rondando en el medio.

Pero, ¿qué define una acción? Bueno, eso varía según la campaña. Un uso bastante popular para los anuncios de CPA es el crecimiento de las bases de datos de correo electrónico. En este caso, la acción se consideraría completa cuando el usuario envíe un formulario con sus datos o se registre para recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico. También hay una variedad de usos en el comercio electrónico, donde la acción se define fácilmente como una venta, ya sea que esa venta sea un producto físico, entradas para un evento, etc. Si el resultado final deseado de la campaña de marketing es una acción claramente definida, es probable que la publicidad de CPA sea la más conveniente para el anunciante.

Con la plataforma adecuada, las campañas publicitarias de CPA pueden tener un gran éxito. Por ejemplo, OffersMarket facilita que los anunciantes se conecten con sus clientes ideales y conducir su publicidad hacia a las acciones deseadas. Tienen experiencia en alcanzar un gran compromiso con los usuarios y conocen el valor de priorizar el retorno de la inversión publicitaria.

Cómo optimizar el costo por acción

El costo por acción se vuelve realmente útil una vez que se calcula cuánto vale la acción de un determinado cliente para una empresa. Esto ayuda a establecer el presupuesto publicitario adecuado y a seguir optimizando la tarifa del coste por acción hasta que las campañas de marketing den sus frutos.

¿Por qué es importante el coste por acción?

El coste por acción permite a los anunciantes controlar los costes de publicidad para objetivos de marketing específicos, ya que está diseñado para cobrar solo por el anuncio cuando se completa una acción elegida. Dado que el pago de los anuncios se basa en acciones completadas, también brinda al anunciante un mejor control del seguimiento y maximiza el retorno de la inversión en diferentes canales de comercialización. El seguimiento de CPA garantiza que se está invirtiendo en los canales más rentables y ayuda a evaluar el éxito de la estrategia de marketing.