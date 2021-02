¿Quién es Charly, al que acusan de dar alcohol y drogas a Maradona?

Los audios enviados por el médico Leopoldo Luque semanas antes del deceso de Diego Maradona, identifican a Charly, una figura especial dentro del círculo íntimo del astro.

Este sujeto causó profunda indignación entre los fanáticos y familiares del Diez, tras ser acusado por el neurocirujano y un integrante de su staff médico como el responsable de darle alcohol y cigarrillos de marihuana al ídolo.

“No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana”, se escucha en uno de los audios de WhatsApp que hallaron los investigadores en el teléfono de Luque.

En otra conversación, apuntó: “Charly había arreglado para entrar una mujer a la noche. Para sacarse de encima a Diego, le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”.

La conversación ocurrió tiempo antes del 25 de noviembre, fecha en que murió Diego Maradona a causa de una insuficiencia cardíaca. Actualmente la Justicia investiga si se trató de una mala práxis por parte de Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Lea también Leopoldo Luque fue acusado de haber “preparado la muerte de Diego Maradona”

Pero surgen nuevas preguntas en torno a la muerte del astro que podrían dar un vestigio sobre la verdadera causa del fallecimiento. ¿Quién es Charly?

Charly sería es apodo con el cual se le conoce a Carlos Ibáñez, el novio de una prima segunda del papá de Rocío Oliva, la ex pareja de Maradona. Tal parece que Carlos y Diego se conocieron hace muchos años en un asado.

“Él me pidió que lo llame a Diego para que venga a jugar a las cartas, así es como empezó todo. Después venía todos los días y luego lo acompañaba a Gimnasia. Después me separé de él, pero Charly siguió viéndolo”, explicó Oliva. “Le era funcional a Diego. Yo no tengo nada que ver con Charly ni con nadie de la gente que está con él, no pongo las manos en el fuego por nadie”.