La Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, recomendó tener sexo en «espacios abiertos y bien ventilados» a fin de reducir los contagios por coronavirus.

En ese sentido, el organismo también aconsejó a los ciudadanos a incursionar en prácticas sin contacto físico como el sexting o videollamadas para método de disminución de contagios del virus, como parte de una guía con consejos para mantener relaciones sexuales en estos tiempos de pandemia.

Al mismo tiempo, aseguró que «ahora tenemos que ser también conscientes de que el virus se transmite por vía respiratoria«.

«Durante el sexo es fácil exponerse a la respiración o la saliva que transmiten el virus. Por eso se recomienda no besar ni intercambiar saliva con personas con las que no se convive», advirtieron y aclararon que «en caso de que las personas convivientes no tengan ningún síntoma y no hayan sido expuestas al virus el riesgo de contagiarse es bajo».