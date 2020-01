Ricky Martin habló sobre el aborto en su nuevo videoclip

Hace una semana, Ricky Martin sorprendió a sus fans con el estreno del videoclip de su nueva canción “Tiburones” que habla de diversos temas y problemáticas sociales.

En el video se ven imágenes de clara referencia a la problemática que atraviesa su tierra natal, Puerto Rico, por lo que vemos la lucha del pueblo y se refuerza como el pedido de unión.

“ Ya no sé por qué peleamos así . Basta de hacernos daño. Que se nos van los años”, reza la canción mientras se ve a una mujer, enfrentándose a la policía y con mucha gente apoyándola.

Pero al mismo tiempo, el videoclip de Ricky Martin hace eco de la problemática de las mujeres y realiza un pedido por el aborto legal, seguro y gratuito: la joven tiene en el cuello un pañuelo verde.

Ya sobre el final, los policías tiran sus cascos y se unen a los manifestantes. Además, los hombres y mujeres terminan abrazándose y bailando con el cantante, lo que simboliza un claro mensaje de paz en tiempos de mucha violencia.

Mirá el videoclip de “Tiburones” de Ricky Martin:

Tras mostrarse orgulloso del videoclip, el cual se filmó completamente en Puerto Rico, Ricky Martin contó la intención de su nuevo trabajo.

Además, explicó el significado del pañuelo verde, un reclamo social impulsado al mundo desde la Argentina.

“Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender”, reveló Ricky Martin en una entrevista con The Associated Press.