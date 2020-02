Roberto Lavagna: “no es momento para un consejo económico y social”

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, manifestó durante una entrevista con Radio Con Vos que no es momento para crear un consejo económico y social.

“Le he dicho al Presidente que no creo que este sea un momento adecuado para algo así. Veo en los distintos sectores, empresarios y gremiales, una actitud de no querer ceder en nada. Y no querer ceder en nada es asegurar que el país no va a salir del estancamiento”, acotó Lavagna.