Rocío Oliva habló sobre las adicciones de Diego Maradona

A casi cumplirse una semana de la muerte del astro del fútbol argentino Diego Maradona, su última pareja amorosa, Rocío Oliva, lo llora y recuerda con añoranza por el gran amor que existía entre ellos.

La también deportista de quien El Diez estuvo muy enamorado, se lamentó de nuevo por no haber podido ingresar a despedirlo en su velatorio. Además, habló sobre las adicciones del astro en diálogo con el panel de Polémica en el bar.

Con conocimiento de causa, puesto que Rocío Oliva estuvo seis años junto a Maradona, habló sobre la salud del ídolo futbolístico.

«A Diego no había que preguntarle, ‘¿te llevo a una clínica?’… así como lo internaron de prepo por las drogas una vez y se salvó y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol también, entre otros problemas», declaró la expareja de Diego.

Le respetaron su voluntad

Estas palabras de Rocío Oliva encuentran su razón en que al pelusa le respetaron mucho su voluntad, dado que no era paciente incapacitado que no podía tomar decisiones por sí mismo. Pero enfatiza que debió suceder como con las drogas que no le dieron opción, y de ese modo salvarlo del alcohol y otros problemas.

«Lo dije yo con Diego en vida», aseguró Rocío quien además se lamentó por su partida tan joven.

En esa misma línea, Rocío Oliva dejo ve de nuevo el escándalo que se produjo en el velatorio de Diego Maradona, cuando no la dejaron pasar y la mandaron hacer fila común.