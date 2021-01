Rocío Quiroz y Eduardo Etchepare se casarán en mayo próximo

Rocío Quiroz y su pareja, Eduardo Etchepare, se casarán el próximo 22 de mayo, según reveló Ángel de Brito. El periodista también dio a conocer que Rodrigo Tapari, excompañero de Quiroz en «Cantando 2020», cantará durante la ceremonia.

Recordemos que durante la competencia, Quiroz y Tapari llegaron a las semifinales del certamen de canto, pero fueron vencidos por Brian Lanzelotta y Ángela Leiva.

Tras conocerse la noticia, la pareja recibió innumerables felicitaciones y mensajes de alegría. Entre los que felicitaron a Rocío Quiroz y Eduardo estuvo Laurita Fernández, quien compartió con la joven cantante durante la conducción de «Cantando 2020».

Vale destacar además que Eduardo Etchepare y Rocío Quiroz decidieron unir sus almas en matrimonio luego de la llegada al mundo de su pequeña hija, Alma Mía, quien nació el 14 de julio de 2020.

Antes de llegar a la semifinal de «Cantando 2020», Rocío Quiroz vivió un terrible momento luego de que un temporal destrozara parte de su casa en Chascomús.

Asimismo, la artista recordó contó cómo el abogado Andrés Sánchez Ibarra, amigo de Moria Cásan, hizo la importante donación que permitirá reconstruir lo perdido por el temporal.

«Cuando recibí el mensaje de Moria Casán, que me decía que tenía a su abogado Andrés Sanchez Ibarra (para hacer la donación) no lo podíamos creer. Pasaron dos días y yo viajaba para Capital, leímos el mensaje y no lo podíamos creer. Nos quedamos helados, es más tuvimos que frenar con la camioneta porque mientras leíamos que nos donaba un millón de pesos en materiales y yo decía ‘no, no puede estar pasando'», aseguró la cantante de cumbia.