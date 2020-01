Sacerdote abandonó la iglesia para convertirse en actor de porno gay

Un sacerdote estadounidense decidió abandonar la iglesia para convertirse en actor de porno gay. El hombre asegura que su experiencia en el cine para adultos lo volvió una persona más liberal y que vive en pleno.

Norm Self, de 85 años de edad, residente del estado de California, en Estados Unidos, causó furor en las redes sociales y en el mundo del cine para adultos debido, a su vigor y despliegue frente a las cámaras.

Norm se crío en una familia conservadora y religiosa. Al cumplir 18 se unió a la iglesia, perteneciendo por varias décadas al clero; pero con el paso del esa vida no lo llenaba.

En 1997 se dio cuenta de que era gay. Sin embargo, tardó varios años en aceptarse a sí mismo.

Ahora, este actor de porno gay asegura que sin duda es feliz haciendo lo que le gusta, y sobre todo se siente bien y se acepta.

Lea también https://segundoenfoque.com/cristiano-ronaldo-y-paulo-dybala-beso-2020-01-22

Norm Self dejó de lado su papel de ministro en su sexta década, y aceptó su realidad: era gay.

Tiempo después, Self abandonó a la iglesia y comenzó a vivir con un hombre a quien define como “compañero de casa” y con quien asegura vivir pleno. Además, aceptó un nuevo trabajo que le brinda satisfacciones de todo tipo: se convirtió en actor de porno gay.

También, narró su experiencia tras participar en una película erótica con otros hombres a cambio de algo de dinero y muchas experiencias “alucinantes”.

“Vamos a tener relaciones sexuales de todos modos, ¿por qué no convertirlo en una experiencia liberadora en lugar de esconderlo en las sombras?”, contó el ex clero durante una entrevista que forma parte de un documental de Channel 5 OAPS, “On The Game: The Sex Business”.