Scorsese afirma que “The Irishman” podría ser su último film

“The Irishman” podría marcar el retiro del afamado director de cine Martin Scorsese. “Quizá sea la última película que haga”, afirmó tras ser consultado sobre sus próximos proyectos cinematográficos.

The Irishman, la más esperada

Destaca que esta monumental película de Martin Scorsese fue producida por Netflix y tiene a los fans muy complacidos. El legendario cineasta se plantea su retiro, tras su realización. Esto debido a que el director ha encontrado ciertas dificultades a la hora de producir nuevas cintas.

El mismo ha expresado que el mercado se torna más complejo y no tiene claras sus opciones de futuro: “No sé cuántas más podré hacer, quizá esta sea la última que haga”.

Durante una entrevista concedida a “The Guardian”, Scorsese señaló que “los cines están dominados por películas de superhéroes”. Por ello afirmó que la última línea de filmes tienen a Marvel liderando la industria. Esto según su criterio dominad la industria cinematográfica y marca tendencias.

“Me parece bien si quieres ver estos filmes. Mi problema es que no hay espacio para otro tipo de obras”.

Sin temor de desilusionar a sus fans, afirmó que ve bastante difícil darle vida a una nueva historia. Sobre The Irishman, sólo se empeñó en hacerla realidad. “Por lo tanto, la idea era, al menos, conseguir hacerla”.

Entre sus sueños se encuentra que: “algún día que la proyecten en el National Film Theatre de Londres o la Cinemateca de París. No estoy de broma”. Así expreso que llegar a las salas comerciales con film de su estilo cada día es mas difícil.

Enfatizó que no tiene preferencia o rechazo por algún género en particular. Su análisis viene dado por la cantidad de espacio u oportunidad que le dan a films al estilo Marvel.

“En salas con 12 pantallas, 11 están ocupadas por cintas con superhéroes. Está bien si te gustan los superhéroes”. Reflexivo habló sobre la imposibilidad de ver en cine películas como ‘Lady Bird’ que no necesita ser muy comercial. Este film ha sido catalogado particularmente por Scorsese como modesto y genuino. “Que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte”, señaló el director.