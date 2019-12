Se viene una histórica gira de Guns N’ Roses

La emblemática agrupación Guns N’ Roses está lista para complacer a toda su fanaticada. Se trata de la promoción de la tercera gira más exitosa de la historia. Nada más y nada menos que el hito “Not In This Lifetime”.

Su música y su particular estilo siguen causando impacto pese a los años. Destacan sus agresivas pero melodiosas canciones y su imagen provocadora con filosofía de “sexo, drogas y rock and roll”.

Guns N’ Roses es un éxito mundial y Ecuador podrá disfrutar muy pronto de su particular estilo. En este país se estará presentando toda la banda junta. Como es bien sabido, en su primera gira por el país (2010) sólo estuvo Axl Rose y sus músicos. En esta ocasión, además de Axl estarán presentes Duff McKagan y Slash.

A la venta boletos par Guns N´Roses

Esta magna presentación se llevará a cabo el 21 de marzo de 2020 en el estadio Olímpico Atahualpa. Destaca que el escenario se armará 11 días antes del evento. La agrupación musical solicitó 140 cajas de sonido de alta gama, lo que se utiliza en shows de grandes dimensiones.

El nombre de este tour proviene de unas palabras dichas por Axl Rose en el año 2012. En aquella ocasión fue consultado sobre la posibilidad de volver a tocar con Slash. Fue en esa ocasión que dijo Axel ‘Not In This Lifetime’ que significa “No en esta vida”.

El organizador del espectáculo en dicho país señala que ese concierto se considera una prueba de fuego. Ramón Larrea de One Entertainment se mostró muy complacido de la presentación que reunirá la banda original de los Estados Unidos.

En el sitio web joinnus.com.ec y de Western Union, fans pueden adquirir sus boletos.

El cierre de esta gira está pautado para el mes de junio de 2020 Interesados en asistir puede disfrutar de la preventa que abrirán con tarjetas de crédito durante el fin de semana. Un total de 34 mil tickets se estarán ofreciendo. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Diners Club mañana y el viernes. Domingo Serrano, representante de Joinnus, recomendó hacer la compra de forma digital y dijo que saldrán a la venta 34.000 tickets.