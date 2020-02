Sergio Berni modificará la ley de penalización del consumo de drogas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, anunció que buscará modificar la ley de penalización sobre el consumo de drogas, puesto que el narcotráfico lo que produce es violencia, corrupción y alteración del orden.

Aunque el funcionario aseguró que “la despenalización no genera menor consumo”, agregó que la despenalización de la producción, comercialización y consumo puede erradicar las otras consecuencias como los asesinatos y la corrupción.

De ese modo, Sergio Berni manifestó durante una entrevista puso como ejemplo la derogación de la “Ley seca” en Estados Unidos.

Por ello, Berni considera que el problema radica en el paradigma de “combate al narcotráfico” que surgió con Richard Nixon y que lo único que generó es “muerte y fracaso”.

Sergio Berni también exigió que se modifique la ley que penaliza el consumo para que la policía no detenga a nadie que tenga droga para consumo personal.

Ante esta situación, el ministro dijo que, si bien la Corte, con el fallo Arriola, estableció ese criterio, hay jueces que siguen aplicando parámetros diferentes.

“Lo que yo propongo y lo que exijo es que los diputados entiendan que la policía no puede hacer una interpretación de la ley sino hacerla cumplir. Tienen que modificar la ley para que la policía no detenga a las personas con consumo personal”, manifestó el funcionario. “La policía no puede hacer una interpretación de la ley”.