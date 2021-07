Tendencias de SEO para 2021: Cómo hacer que tu sitio le guste a Google

La finalidad de Google es mostrarles a sus visitantes las mejores páginas web que encuentra, para ello utiliza algoritmos, pero en años recientes éstos algoritmos ya incluyen inteligencia artificial y esto es algo que te puede beneficiar mucho. Así que es indispensable conocer las tendencias de SEO para 2021.

Google premia con mejores posiciones a los sitios web con contenido de alta calidad. Pero ¿qué es contenido de alta calidad? Google mide cuánto tiempo permanecen los usuarios en tu sitio para determinar su calidad. Actualmente, hay formas en las que puedes demostrar que tu sitio web tiene contenido de calidad, Google lo que hace es buscar al “Experto en tu área”.

Haz que tu sitio web sea el mejor en tu nicho, trata de responder todas las preguntas que pueda tener tu visitante, si un visitante no requiere salir de tu sitio para encontrar respuestas en otro lugar, y Google reconocerá que tienes contenido de calidad.

Intenta que tu sitio web sea la Wikipedia de tu nicho pero no solo eso, intenta mostrar la información de forma ordenada y jerarquizada en tu sitio web.

Es importante crear material de alta calidad que le indique a Google que tu sitio web es la autoridad o el experto en tu área o categoría. No solo eso también el visitante a tu sitio web verá que eres el experto en el área y las personas siempre quieren comprar del experto.

La experiencia del Usuario (UX – User Experience)

Ahora has convencido a las personas de que visiten tu sitio web. Ahora es el momento de mejorar la experiencia de usuario. Tu sitio web debe ser fácil de usar, con un tiempo de carga rápido, una navegación clara y un diseño ordenado. Tu sitio web debe facilitar a los visitantes el hacer negocios con tu empresa y esto se logra reconociendo las tendencias de SEO.

Google basa esto en una serie de «señales», estas señales se resumirán en tres componentes: velocidad, facilidad de uso para dispositivos móviles y seguridad.

Enlaces entrantes (Backlinks)

¡Los backlinks aún funcionan!. Google ha intentado alejarse esta métrica pero la realidad es que cuando un sitio web es bueno y gusta a las personas, quienes tienen otros sitios web envían enlaces o vínculos hacia esos sitios web, así que un enlace a un sitio web es como un voto para ese sitio: cuantos más votos obtenga, indicará a Google que ese sitio web aparte de contener información relevante, es agradable para las personas y es recomendado.

Los enlaces entrantes seguirán siendo un factor importante en el posicionamiento web en 2021.

Un factor que en lo personal me ha funcionado pero que no es comúnmente compartido es la cantidad de contenido. Personalmente he observado que los sitios con mayor cantidad de contenido tienden a posicionar mejor. Aquí es en donde muchas empresas fallan al intentar posicionar sus sitios web en Google, ya que es posible para estas empresas generar unos cuantos buenos artículos o trozos de contenido pero no mantienen el paso lo suficiente o no “pagan el precio”.

Somos una agencia digital en México que contamos con amplia experiencia de más de 20 años haciendo SEO y hemos observado esta constante, la cantidad de contenido si influye en el posicionamiento web. Muchas empresas no cuentan con los recursos internos para llevar a cabo una estrategia de contenido que provea todas estas características y es por ello que contratar a una agencia de SEO es recomendable.

Espero que este artículo haya aclarado los puntos más relevantes para el posicionamiento web de tu sitio web y estas son las tendencias de SEO en el 2021 que hemos detectado. Si requieres contratar a una agencia de SEO en Querétaro estamos a tus órdenes.