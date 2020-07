Durante una entrevista emitida este domingo 19 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones de noviembre; al mismo tiempo, insistió nuevamente, sin pruebas, en que el voto por correo “amañará” los comicios.

“Tendré que verlo. No voy a decir simplemente que sí, no voy a decirlo, y tampoco lo hice la última vez “, dijo Trump al ser preguntado por si aceptará una posible derrota en noviembre.

Con estas declaraciones, el mandatario se refería a sus palabras en octubre de 2016, cuando rehusó comprometerse a acatar los resultados de los comicios de ese año en caso de que ganara su rival demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

En esta oportunidad, Trump lleva semanas desacreditando el método de voto por correo, que muchos estados han facilitado en el contexto de la crisis del coronavirus, al denunciar que eso puede llevar a un fraude electoral, algo sobre lo que no hay ninguna prueba.

Trump también reconoció que él no es “un buen perdedor”. Además, restó credibilidad a todas las encuestas que conceden una ventaja considerable a su probable rival en noviembre, el exvicepresidente y virtual candidato demócrata Joe Biden.

“No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado? (…) No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas”, zanjó.