¿Qué es indispensable verificar en el inmueble que vayas a comprar?

. No debe haber indicios de ninguna clase de problema legal, de hipotecas o de gravámenes.

. La electricidad, el agua y un alcantarillado funcional son servicios indispensables en cualquier inmueble, y los sistemas internos que permiten el acceso a ellos (la fontanería, los cableados, la calefacción, etc.) deben funcionar a la perfección.

La

en la que está ubicado. Si la zona es de difícil acceso (por ejemplo, por no tener acceso a servicios de transporte publico, como al subte o porque las líneas de colectivo no tienen buena frecuencia) o es relativamente peligrosa, quizás sea mejor evaluar otros inmuebles ya que la inversión puede no ser tan rentable. Esto, claro está, a menos que tu asesor inmobiliario vea una genuina oportunidad en esa ubicación.